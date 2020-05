Yayá Touré pede desculpa por "confusão" entre Vasco e Botafogo

Yaya Touré parece ter descartado de vez a possibilidade de vir jogar no Brasil. Depois que o candidato à presidente do Vasco já havia anunciado a contratação, o marfinense alegou motivos pessoais para desfazer o acordo verbal, assim como fez com o Botafogo pouco tempo atrás.

O embate travado entre os dois cariocas por Touré teve muitas semelhanças, mas sem final feliz. Ambos os clubes chegaram a ter vídeos que os ligassem ao volante.

No caso do Botafogo, o material que seria usado no anúncio do ex-Manchester City, em que ele aparece colocando uma camisa do Glorioso em sua mala, acabou vazando no internet. Já com o Vasco, foi Leven quem publicou um vídeo de Yaya aceitando a proposta para jogar no Cruz-Maltino.

Após a confirmação da desistência das duas negociações, o meio-campista se manifestou nesta quinta-feira em vídeo publicado nas redes sociais pedindo desculpas, explicando a situação e justificando sua escolha final.

"Gostaria de esclarecer algo que, pelo que sei, causou certa confusão. No final da semana passada, ofereci meu apoio ao candidato à presidência do Vasco da Gama, Leven Siano. Uma semana antes, meu empresário estava falando com o Botafogo. Eu estava considerando muito seriamente a proposta. Falei com pessoas próximas a mim e por questões pessoais não jogarei por nenhum clube no Brasil. Gostaria de agradecer a Leven e ao Botafogo pelo interesse e desejo a ambos o melhor. Meu foco agora é na minha família, em me manter fisicamente para depois escolher o meu próximo desafio. Obrigado e desculpa", disse o marfinense no vídeo publicado pelas redes sociais.