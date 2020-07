Nada de Botafogo: Yaya Touré se oferece à equipe da Ligue 1!

Yaya Touré está procurando desesperadamente por uma equipe. Depois de terminar seu relacionamento com o Qingdao Huanghai, o marfinense é um jogador livre. Agora, seus representantes estão tentando trazê-lo de volta para a Europa. Portanto, ele foi oferecido ao Brest, que nesta temporada selou a sua permanência após sua promoção para a Ligue 1.

Isso foi reconhecido pelo presidente do clube francês, que ficou surpreso com a oferta. "Há dois anos, eles me pediram para contratar Essien. Agora, eles propuseram que eu contratasse Yaya Touré através de seus agentes", disse Grégory Lorenzi.

"Estou vendo coisas bastante estranhas nos últimos anos. Até recebi mensagens de que me posicionei a favor da contratação de Franck Ribéry", insistiu o gerente.

A verdade é que Touré, que tinha a opção de ter ido a Vasco de Gama ou ao Botafogo meses atrás, parece querer apressar seus últimos anos de futebol no Velho Continente, mas seus 37 anos, a falta de continuidade e seu alto salário não o ajudam muito.