Yerry Mina sofre nova lesão

Más notícias para Yerry Mina, mas também para a Seleção Colombiana, que pode perder o zagueiro para os compromissos de março. Na derrota contra o Manchester City, ele sofreu nova lesão.

O zagueiro não está tendo sorte com as questões físicas neste ano, mesmo que Ancelotti tente dosar seus esforços, principalmente em períodos com diversos jogos acumulados.

Ele não jogou contra o Manchester United e o Fulham, e foi titular contra o Tottenham, pela FA Cup, e contra o Manchester City, na partida adiada da 16ª rodada que foi disputada nessa quarta-feira.

No entanto, o duelo em casa terminou mais cedo para Yerry Mina. Aos 18 minutos, após afastar uma bola, ele caiu no chão e agarrou a perna. O temor é sobre uma possível recaída da lesão que o atrapalha há algum tempo.