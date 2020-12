'You'll never walk alone' volta as arquibancadas 270 dias depois

O Liverpool teve uma partida mais do que especial contra os Wolves pela Premier League. O clube, após 270 dias de espera, contou com parte da torcida nas arquibancadas. Um número ainda pequeno, mas que mostra que o futebol está vivo.

Um ambiente acolhedor para receber a equipe comandada por Klopp. Com uma versão de 'You'll never walk alone' que ficará marcada depois de tantos meses longe de Anfield.

Uma manifestação de amor ao clube, protagonizado por cerca de dois mil torcedores, que estavem ali representando outros milhares.