Yuri Alberto conquista seu espaço no Santos

O centroavante Yuri Alberto parecia destinado a mal jogar nos seus últimos seis meses de Santos, mas uma reviravolta transformou o jovem em peça fundamental na mudança da equipe de Jesualdo Ferreira, que enfrenta o São Paulo neste sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Depois de ser "encostado" por Jorge Sampaoli, ele ressurgiu em situação improvável e hoje tem até a renovação do seu contrato, válido até julho, bem cogitada.

O ressurgimento do atacante que foi uma aposta de Jair Ventura entre os profissionais e caiu no ostracismo com Sampaoli pegou de surpresa a todos no Peixe. Depois de defender a seleção sub-23 no Pré-Olímpico da Colômbia, ele retornou para o clube da Vila Belmiro para praticamente ver passar os últimos meses de vínculo.

A guinada se deu no jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, quando Yuri apareceu como a surpresa de Jesualdo. Em baixa pelas más atuações no Estadual, o time da Vila Belmiro tinha o último teste antes de disputar a Copa Libertadores e conseguiu com o jogador de 18 anos mudar o rumo deste início de ano.

No clássico, Yuri teve boa atuação, saiu aplaudido e tomou as manchetes por ter sofrido uma forte entrada de Felipe Melo, ainda no primeiro tempo. O bom desempenho deu ao garoto a preferência sobre nomes como Raniel e Kaio Jorge para a estreia na Libertadores frente ao Defensa y Justicia.

Depois de outro bom jogo, viu Kaio entrar em seu lugar para definir o placar de 2 a 1, vitória tão esperada no errante início de ano. Yuri fechou sua ótima série ao marcar um gol na boa vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, consolidando-se como o maior trunfo do trabalho de Jesualdo até aqui.

Mesmo começando como reserva na partida contra o Delfín, no meio da semana, novamente pela Libertadores, Yuri Alberto foi acionado no intervalo para melhorar a produção ofensiva da equipe. Yuri hoje é o primeiro nome em quem Jesualdo pensa para "acertar" seu time.

Renovação?

Com vínculo por apenas mais quatro meses e meio, Yuri teve o tema da renovação tratado diversas vezes desde que voltou a ser uma opção utilizada com frequência. O problema é que, tão perto de ficar livre no mercado e valorizado pelas boas atuações, o jovem pode optar por novos rumos para os próximos anos.

O ponto a favor do Santos é que Jesualdo mostrou ao centroavante que conta com ele e que haverá espaço para o atleta na temporada em caso de permanência, algo visto como praticamente impossível sob a batuta de Sampaoli. Resta agora uma conversa que trate de propostas reais para a permanência de mais uma joia na Vila.