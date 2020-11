Zaga segue a preocupar o Flamengo: esperança é retorno de Rodrigo Caio

Líder da defesa do Flamengo campeão em 2019, Rodrigo Caio não disputa uma partida pelo Flamengo desde o final de setembro, devido a uma lesão na panturrilha direita em cicatrização, que aconteceu pouco depois da volta de compromissos com a seleção.

Desde a lesão do principal zagueiro do Flamengo, o time sofreu gols em 16 das 19 partidas disputadas, com alguns placares elásticos, como a derrota por 4x1 e 3x0 para o São Paulo, e a goleada sofrida para o Atlético Mineiro, por 4x0.

Após o empate por 1x1 com o Racing na ida das oitavas de final da Libertadores, o retorno do defensor é uma das esperanças do rubro-negro para avançar na competição.

Sem Rodrigo Caio, as alternativas de Rogério Ceni para o setor vão se esgotando. O ex-goleiro barrou Gustavo Henrique e Léo Pereira, que vinham sofrendo com falhas individuais. Para a partida de volta da Libertadores na próxima terça, Natan e Thuler estão de fora, já que foram expulsos na partida do dia 24.

Rodrigo já vinha em trabalho de transição, voltando a treinar no gramado, mas um exame na panturrilha ligou o alerta do departamento médico do Flamengo, que decidiu desacelerar o processo, para evitar uma lesão mais grave.

Podendo até empatar por 0x0 para se classificar, o Flamengo tem a semana livre para se preparar para o confronto de volta contra o Racing, que acontece no próximo dia 1 de dezembro, no Maracanã. A recuperação de Rodrigo Caio deve ser a principal prioridade neste período, para reforçar a zaga e evitar um gol em casa.