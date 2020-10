Santos apresenta Laércio como reforço para a zaga

Laércio já estava treinando com o grupo do Santos, mas teve de esperar a premissão da Fifa para inscrever novos jogadores no elenco. Finalmente liberado, ele já concedeu sua primeira entrevista como atleta santista.

“Sou muito grato pela oportunidade que estou tendo. É gratificante demais representar um clube como o Santos, que é conhecido mundialmente. Vou buscar contribuir da melhor maneira possível. Minha maior característica é a força, sou bom na bola área e tenho um pouco de velocidade também”, afirmou o novo contratado", declarou o zagueiro.

Aos 27 anos, o reforço do técnico Cuca chega após ser destaque do Caxias no Campeonato Gaúcho e chegar à final, com título ficando para o Grêmio.

“Passei por um momento de muita paciência, sempre confiando na palavra das pessoas que me trouxeram para cá, como o técnico Cuca. Estava muito ansioso e agora essa hora chegou. Queria muito que tudo isso se resolvesse para poder desfrutar desse momento, vestir a camisa e poder ajudar dentro de campo”, concluiu Laércio.