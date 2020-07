Zaha denuncia ameaça e menino de 12 anos é detido

Wilfried Zaha, atacante do Crystal Palace utilizou as redes sociais para denunciar um caso de racismo. O jogador mostrou imagens e mensagens racistas que recebeu.

As ameaças partiram de um suposto torcedor do Aston Villa, rival do Crystal Palace nesse domingo. O jogo terminou 2 a 0 para o Aston Villa, pela Premier League.

A mensagem era a seguinte: "É melhor você não marcar amanhã, sua p*** preta. Ou eu irei à sua casa vestido como fantasma".

O Crystal Palace prestou seu apoio ao atleta também por meio das redes sociais: "É uma desgraça absoluta e não deveria estar acontecendo. Estamos com você, Wilf, e qualquer outra pessoa que tenha sofrido abusos tão horríveis", escreveu o Crystal Palace.

A polícia de West Midland também se manifestou. "Olá Wilfried, estamos investigando quem é o proprietário desta conta e gostaríamos de encorajar você a denunciá-la também à força policial local".

Horas depois, as forças policiais anunciaram que um menino de 12 anos foi detido como suposto autor dos ataques contra Zaha.