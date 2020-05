Zaha esteve a ponto de chegar ao Arsenal, mas Pépé foi o escolhido

Unai Emery lembrou seu tempo no comando do Arsenal em uma declaração dada ao 'Guardian'. Depois de revelar que o vestiário era contra Özil como capitão, o espanhol falou da contratação de Nicolas Pépé.

O atacante procedente do Lille não conseguiu oferecer um bom desempenho na equipe inglesa, algo sobre o qual o ex-técnico 'gunner' falava livremente no idioma.

"Pépé é um bom jogador, mas não conhecíamos bem sua personalidade e ele precisa de tempo e paciência. Preferi jogadores que conheciam bem a Premier League e não precisavam se adaptar", afirmou Emery.

Aparentemente, ele era a favor da chegada de Wilfried Zaha, do Crystal Palace: "Zaha venceu vários jogos sozinho, com performances incríveis. Era o que precisávamos. Falei com ele e ele queria ir. Mas o clube decidiu apostar em Pépé, que é mais um jogador do futuro. Eu disse que tínhamos que ganhar agora e Zaha era o homem certo. Também é verdade que era caro e o Palace não queria vendê-lo".