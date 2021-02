Zapata leva Atalanta à final da Copa da Itália

Em duelo de semifinais entre Atalanta e Napoli, Duván Zapata deu à sua equipe a quinta final de sua história e eliminou a equipe napolitana, atual campeã.

Seu rival, no dia 19 de maio no Estádio Olímpico Romano, será a Juventus, que eliminou a Inter de Milão na terça-feira.

O espetáculo que faltou na semana passada na partida de ida do estádio Maradona aconteceu nesta quarta-feira no Estádio Stadium, em que Duván abriu o placar aos dez minutos com um poderoso chute cruzado da direita de vinte metros que matou o colombiano David Ospina.

Pouco depois, o atacante de Cali deu o passe para o 2 a 0 de Matteo Pessina, meio-campista com grande equilíbrio entre defesa e ataque, que foi escolhido para substituir o argentino Alejandro 'Papu' Gómez, agora no Sevilla.

Se a Atalanta dominou completamente a primeira parte, o Napoli disparou com tudo no reinício e reduziu a diferença graças ao mexicano Hirving Lozano aos 53 minutos.

Durante algunos minutos parecía que a equipe de Gennaro Gattuso, tocada pela ausência de Kalidou Koulibaly, positivo para coronavirus, do grego Kostas Manolas e do belga Dries Mertens, baixas por lesão, poderia mudar a história da partida, mas o Atalanta conseguiu aguentar a pressão.

E frustrou os ataques napolitanos aos 78 minutos, quando Duván voltou a dar um excelente passe para Pessina, que venceu Ospina novamente e levou a Atalanta à grande final da Coppa Italia.