Zé Ricardo no Vasco? Por que a torcida pede o retorno do treinador

Em meio à péssima campanha no Brasileirão de 2020, onde se encontra na zona de rebaixamento, e especialmente após a derrota por 3 a 0 contra o Athletico-PR, em duelo válido pela 27ª rodada do certame, o torcedor do Vasco não esconde o descontentamento com o trabalho feito pelo técnico Ricardo Sá Pinto. E se o português está pressionado, os cruz-maltinos foram às redes sociais pedirem a contratação de um velho conhecido para ocupar o cargo: Zé Ricardo.

Respondendo de maneira simples ao questionamento levantado na manchete deste texto, a torcida pede o retorno do técnico, que comandou o time entre 2017 e 2018, porque o momento atual é péssimo e porque o trabalho de Sá Pinto não agrada. Em 15 jogos disputados sob o comando do luso, o Vasco venceu apenas três vezes e soma seis derrotas e o mesmo número de empates considerando Brasileirão e os quatro jogos pela Copa Sul-Americana (onde foi eliminado com uma vitória, uma derrota e dois empates).

Se dizem que o tempo cura as feridas e as lembranças ruins, este pedido da torcida vascaína por Zé Ricardo serve como exemplo. Em 2018, o técnico deixou o cargo após derrota por 2 a 1 para o Botafogo, pela nona rodada daquele Campeonato Brasileiro. A opção foi do próprio Zé Ricardo, mas os torcedores cruz-maltinos também não lamentaram muito, uma vez que a paciência (que, sejamos francos, não é o forte do torcedor brasileiro) já estava no limite.

Se 2018 não guardou boas lembranças, incluindo um vice-campeonato estadual também para o Botafogo, a temporada anterior a esta foi a última em que o Vasco não passou sufoco até o fim para escapar de um rebaixamento na Série A. Pelo Contrário. Em 2017, o sétimo lugar acabou garantindo classificação para a Copa Libertadores. E se é justo dizer que a última campanha mais tranquila do Vasco no Brasileirão foi sob o comando de Zé Ricardo, atualmente sem clube, é possível imaginar que esta lembrança motive o desejo da torcida vascaína neste momento tão difícil de 2020.

Deixando de lado o modelo de jogo e as peças à disposição de cada treinador, e nos atendo mais aos resultados, o aproveitamento de Zé Ricardo é consideravelmente maior ao de Sá Pinto no Vasco.

Aqui estamos considerando apenas o desempenho no Brasileirão. Em 11 jogos, o aproveitamento de 30% (duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas) do Vasco de Sá Pinto seria, de acordo com o FutDados, insuficiente para o time chegar a 40 pontos. Ou seja, se não conseguir resultados melhores um novo rebaixamento será uma realidade difícil de ser evitada.

Sob o comando de Zé Ricardo, por outro lado, o Vasco teve aproveitamento de 54% nos jogos de Campeonato Brasileiro (entre 2017 e 2018 foram 24 partidas de Série A, com 10 vitórias, nove empates e cinco derrotas). Ainda levando em conta os prognósticos do FutDados, com tal aproveitamento este Vasco de 2020 poderia ultrapassar a margem dos 45 pontos – ponto de referência histórico para garantir a fuga do rebaixamento.

Evidente que o aproveitamento que Zé Ricardo teve no Vasco entre 2017 e 2018 não é garantia de nada em relação a este Vasco de 2020. O que fica claro, contudo, é a insatisfação completa dos torcedores vascaínos em relação a Ricardo Sá Pinto. Vendo o lugar do time na tabela, não poderia ser diferente.