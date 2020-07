Zenit anuncia a chegada de Lovren

Após várias semanas de rumores e especulações, o Zenit anunciou oficialmente a contratação de Dejan Lovren, que jogará em seu sexto clube desde o início de sua carreira no Inter Zapresic.

O croata, vindo do Liverpool, comprometeu-se com a equipe liderada por Sergey Semak até junho de 2023. Seu contrato com a entidade russa terminará com o jogador apresentando 34 anos.

Lovren passou por exames médicos antes da transferência em Londres na última sexta-feira e não teve incidência durante a revisão.

Até o momento, os números oficiais da operação não foram revelados, embora as informações mais recentes indiquem que o Zenit encerrou a transferência por um valor próximo a 12 milhões de euros.

Lovren se despede do Liverpool seis temporadas depois da chegada a Anfield. O zagueiro participou de 185 encontros com os 'reds' e, embora não seja uma de suas maiores habilidades, ele contribuiu para a trama ofensiva da equipe com oito gols.

"Todos os 'reds' querem agradecer a Dejan por sua brilhante contribuição ao longo desses seis anos e desejar a ele o melhor em seu novo desafio", diz a mensagem da equipe inglesa nas redes sociais.