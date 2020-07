O Zenit fez a festa nessa temporada do futebol russo. O clube de ão Petersburgo foi campeão nacional com três rodadas antecedência e poucos dias depois conquistou o 'doblete' ao faturar a Copa da Rússia ao vencer o Khimki.

Além do gol de pênalti que deu o título da Copa ao Zenit, outra coisa que chamou atenção foi que no meio da festa os jogadores deixaram o troféu cair no gramado e ele quebrou.