No último dia 25/07, o Zenit enfrentou o Khimki pelo final da Copa da Rússia e acabou levantando sua quarta taça do torneio.

No vídeo acima, você confere como foi a comemoração da equipe que venceu graças a um gol de Artem Dzyuba quase no fim do jogo, aos 84 minutos. O único gol da partida.