O Zenit San Petersburgo derrotou fora de casa o Krasnodar por 4 a 2 e garantiu sua sexta conquista do Campeonato Russo e segunda consecutiva.

Com a conquista, o clube se igualou ao CSKA e diminuiu para quatro a diferença em relação ao Spartak Moscou, que é o maior campeão do futebol russo.

Confira o vídeo que mostra como foi a comemoração do grupo do Zenit em campo e no vestiário.