Zico lamenta morte de Silva Batuta: "um grande ídolo"

Silva Batuta, ex-atacante do Flamengo que morreu nesta quarta-feira (30) aos 80 anos, foi homenageado por Zico, craque que conviveu com Batuta no início de sua trajetória.

O ídolo da década de 60 somou 70 gols em 132 partidas pelo Rubro-Negro. Além disso, conquistou os títulos do Campeonato Carioca (1965) e do Torneio Internacional do Marrocos (1968).

Batuta foi convocado para a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, e disputou um jogo, contra Portugal. Na época, Silva era jogador do CRF. Sua carreira também se destaca por passagem de seis meses pelo Barcelona em 1967.

Quando voltou para o Flamengo, em março de 1968, estreou contra o Cruzeiro em uma goleada por 5 a 1 em amistoso contra os mineiros no Maracanã.

O clube carioca explicou seu apelido em material feito em homenagem após seu falecimento. "Ganhou o apelido de 'Batuta' por ser um jogador extremamente inteligente e com espírito de liderança: associação feita ao instrumento usado pelos maestros para reger a orquestra. Foi o radialista Jorge Cury quem colocou o apelido em Silva", escreveu o Flamengo.

Após pendurar as chuteiras, Batuta se formou em direito, mas não exerceu a profissão e trabalhou até seus últimos anos na Gávea. Em 2014, teve uma biografia lançada sobre sua trajetória.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Zico, que relembrou as experiências vividas no início de sua carreira ao lado de Batuta.