Zidane ainda não pode contar com Militão

O francês Zinedine Zidane começou a se preparar nessa terça-feira para a partida de quarta-feira (21h30 horário local) contra o Valladolid com os jogadores que começaram jogando na vitória sobre o Betis (2-3) após a sessão de recuperação no domingo, exceto do alemão Toni Kroos, que recebeu o diagnóstico de lesão muscular no glúteo médio esquerdo.

O jogador está "aguardando evolução", como indicam os laudos médicos do Real Madrid, mas o treinador francês não poderá contar com ele nos próximos dois jogos antes da Data FIFA contra o Valladolid e no domingo (16h00) contra o Levante.

Além de Kroos, Zidane não pôde contar novamente com o brasileiro Éder Militão, que trabalhou na academia, nem com o hispano-dominicano Mariano Díaz, que continua se recuperando da operação de amigdalite que fez no dia 16 de setembro.

Assim, o treinador francês preparou uma sessão com um papel de liderança com a bola e um trabalho tático para destacar as chaves para alcançar a segunda vitória consecutiva da temporada em três jogos.

Marcelo, depois de superar os problemas nas costas que o fizeram perder a partida na casa do Betis, se exercitou normalmente e tanto o belga Eden Hazard quanto o espanhol Marco Asensio voltaram a trabalhar no mesmo ritmo de seus companheiros, retomando a forma ideal para Zidane vê-los prontos para voltar ao campo.

O Real Madrid volta a treinar esta terça-feira, em preparação para o primeiro jogo em casa da temporada que, devido às obras de remodelação do Santiago Bernabéu, volta a jogar no Di Stéfano.