Zidane, após os positivos: "Sabemos que pode ser ainda pior"

O Real Madrid espera encadear a terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol na visita deste domingo ao Valencia. O grupo 'che', com apenas um ponto dos últimos 12 possíveis e um clube à beira do colapso, se encontra num momento mais do que complicado.

O técnico Zinedine Zidane foi a uma coletiva de imprensa neste sábado para analisar a partida. Embora o foco, sem dúvida, tenha estado nos casos positivos para COVID-19 de Eden Hazard e Casemiro, que foram confirmados na manhã deste sábado pelo clube: “Emocionalmente estão bem, fisicamente têm um pouco de coisas... Deixei uma mensagem e falo com eles mais tarde".

“É a vida, temos que nos adaptar a essa situação que pode ser ainda pior. Aconteceu com Militão, agora com 'Case' e Eden, temos que aceitar. Tem gente que está passando muito mal. É desconcertante, porque o treinamento tem sido diferent ", acrescentou.

O treinador francês continuou sobre a provação do atacante belga: "Ele é forte, é um jogador forte, tem um momento delicado com essas lesões. Está de bom humor, o que é importante. Temos de esperar uma semana".

Também foi questionado se considera Sergio Ramos um dos melhores zagueiros da história, mas 'Zizou' não opinou. "Ele é um dos. O que ele fez, o que ele é, o que ele representa... eu acho que sim", disse ele.

Isco Alarcón, que não tem mostrado grande atuação ultimamente, foi outro dos assuntos protagonistas em coletiva de imprensa: “Não é a sua pior versão, é a dificuldade do treinador. Ultimamente não o coloquei como titular, ele entrou pouco. Não mudo nada o que penso dele".

“O que ele tem de fazer é continuar trabalhando, insisto nisso com ele. É um problema do treinador, não dele. Ele não teve bons momentos, mas vai mostrar seu valor, teremos muitos jogos pela frente”, acrescentou.

Sobre Luka Modric: "Ele não é qualquer um, é exemplar. É muito importante para a equipe. Tenho de escolher onze e Luka é uma parte importante da equipe. Não duvido dele".