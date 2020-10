Zidane aproveita o treino de domingo para pedir atitude e intensidade aos jogadores

A derrota para o Cádiz teve seu preço no Real Madrid. Poucos dias antes do 'Clásico' e com o retorno da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, as sensações foram tremendamente negativas em uma semana transcendental para sua equipe.

Por este motivo, Zinedine Zidane transformou o treino agendado para este domingo em algo mais do que uma sessão de recuperação física, foi também um encontro mental. E o fato é que o treinador quis ter uma conversa aberta com seus jogadores sobre o que aconteceu.

O portal 'Marca' diz que Zidane reuniu os seus jogadores e refletiu sobre o que viu na noite anterior no Alfredo di Stéfano. Aparentemente, as duas chaves em que sua palestra girou foram "intensidade" e "atitude"; palavras que ele já usou na coletiva de imprensa após o jogo.

'Zizou' quis mostrar aos seus jogadores que a intensidade com que se enfrentaram ao Cádiz foi muito fraca e que não pode se repetir. “Faltou atitude”, era o mantra do treinador, que não quis apontar ninguém e manteve um tom conciliador e de unidade.

O treinador não foi o único a falar. Também participaram integrantes de peso como Sergio Ramos, Luka Modric e Toni Kroos, que concordaram com o discurso de Zidane e pediram "união" e "intensidade" para fazer avançar a equipe.

Com isso, Zinedine Zidane queria que seus jogadores fizessem uma introspecção e reagissem a tempo. À frente aguarda o Shakhtar Donetsk, a priori o mais fácil do seu grupo, e um 'clásico' contra o Barça, onde ambas as equipes querem se recuperar de suas derrotas.