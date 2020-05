Zidane aumentou o ritmo no terceiro treino do Real Madrid

O Real Madrid completou a terceira sessão de treinamento na quarta-feira, após o hiato de dois meses devido à pandemia de coronavírus, em uma sessão que começou às 9h30 e terminou mais tarde do que nos dias anteriores já que o treinador francês Zinedine Zidane aumentou a carga de trabalho.

Os jogadores foram novamente divididos em dois grupos, realizando um trabalho individual em que a bola era a protagonista, de acordo com as fotos fornecidas pelo clube. O sérvio Luka Jovic e o hispano-dominicano Mariano Díaz foram as duas únicas ausências no campo de jogo.

Ambos trabalharam dentro das instalações da Cidade Deportiva de Valdebebas para se recuperar de suas lesões. O sérvio foi diagnosticado com "uma fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito" na última sexta-feira e pode ficar de licença por cerca de um mês e meio, enquanto Mariano também sofreu desconforto no pé direito, embora o Real não tenha relatado a gravidade deste.

Por seu lado, Marco Asensio, gravemente ferido em 24 de julho do ligamento cruzado anterior e menisco externo do joelho esquerdo, e Eden Hazard, que operou em 5 de março nos Estados Unidos por uma fissura na fíbula da perna direita, eles concluíram o treinamento sem problemas e continuam avançando em seu recondicionamento.

A LaLiga Santander, parada desde meados de março devido à pandemia de coronavírus, aspira terminar as onze rodadas restantes para concluir o campeonato, possivelmente a partir de 12 de junho, segundo seu presidente Javier Tebas, embora sempre às custas da evolução da pandemia e autorizações governamentais.