Zidane avança com dois grupos e Mariano volta ao gramado

Zinedine Zidane comandou nesta terça-feira o segundo treino da semana de seus jogadores, que seguem trabalhando sob as estritas normas sanitárias do protocolo definido por LaLiga devido à pandemia de Covid-19.

A novidade do dia no Real Madrid foi os jogadores terem se exercitado em dois grupos. A equipe iniciou o treino com um circuito físico sem bola, no relvado. Depois, efetuou trabalho tático e concluiu com exercícios com bola em grupos reduzidos.

Mariano voltou ao centro de treinamento e fez corrida no gramado, avançando em sua recuperação de incômodo no pé direito. Jovic treinou no interior das instalações. O sérvio teve uma fratura no pé direito confirmada em 8 de maio. Ambos ainda não trabalharam com os colegas desde o fim da quarentena.

O time se prepara para o retorno do Campeonato Espanhol, que, neste sábado, foi autorizado pelo governo. A volta está liberada a partir da semana de 8 de junho, quando o time de Zidane tentará tirar a diferença de dois pontos do líder Barcelona.