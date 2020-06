Zidane chama Asensio e Hazard para enfrentar o Eibar

Já sabemos quais são os 23 jogadores do Real Madrid que atuarão neste domingo contra o Eibar. Zinedine Zidane tem todos seus atletas à disposição, com exceção de Mariano, que ainda trabalha separadamente.

As principais novidades são Eden Hazard e Marco Asensio, dois jogadores que não jogariam no final da temporada, mas que a interrupção do futebol deu mais tempo para se recuperarem.

O belga pode até estar na escalação inicial de Zidane, e é cotado para formar um trio que se destacou nos treinos ou formar ataque com Gareth Bale e Karim Benzema.

A lista de relacionados é composta por: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Javi Hernández, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Vinicius e Rodrygo.