Zidane chama por Reinier

Reinier estará ao lado dos jogadores do time principal do Real Madrid nos treinamentos. Zinedine Zidane chamou o jovem brasileiro para reforçar a equipe.

O fato da Federação Espanhola ter cancelado a terceira divisão no país, onde se encontra o Real Madrid Castilla, servirá para o francês acompanhá-lo de perto.

Reinier esteve na terça-feira nas instalações do clube para se submeter a um novo teste de COVID-19, informou o diário 'AS'. O último requisito antes de se incorporar ao grupo.

A ideia de Zidane é que ele vá se adaptando pouco a pouco a rotina do time principal. É bom lembrar que ele não poderá entrar em campo no restante de LaLiga. As vagas para extracomunitários estão ocupadas por Militão, Rodrygo e Vinicius.

Os treinamentos podem servir para Reinier convencer Zidane de que merece uma vaga no time ou para definir um possível empréstimo.