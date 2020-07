Zidane comenta sobre as situações de James, Bale, Hazard e Jovic

Após o empate no último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, as perguntas da entrevista coletiva de Zinedine Zidane não foram focadas no duelo. Um balanço da temporada e nomes específicos foram os principais assuntos.

Após breves palavras sobre a partida contra o Leganés, o técnico fez uma análise da campanha. "Durante o jogo podes ficar chateado no sentido de que não jogamos ao nosso nível, mas guardo o que fizemos até agora. O resultado não foi a vitória, mas não perdemos e agora toca a descansar. A temporada foi espectacular e devemos estar todos contentes com o que fizemos. Este empate não tem muito significado", comentou.

"Foi um jogo diferente e já passou. Havia um adversário que hoje jogava toda a temporada, mas fizemos o nosso jogo. Há que agradecer a todos os jogadores pelo que fizeram e depois de quatro ou cinco dias de descanso já pensaremos na Champions. Vamos regressar com muita vontade certamente", acrescentou.



O técnico está longe de ser pessimista para superar a vantagem de 2 a 1 do City na Liga dos Campeões. "Conseguimos um troféu importante. São 38 jornadas e ficar em primeiro é muito bonito. Como não acharia que podemos virar contra o City?! Vamos lutar pela vaga até ao último segundo. Isso é certo, mas agora toca a descansar porque a reta final foi um esforço tremendo por parte de todos", projetou Zidane.

"Necessitamos de alguns dias para relaxar. Devemos desligar e descansar. Quando voltarmos a treinar pensaremos nesse jogo. Teremos 10 ou 15 dias para pensar nele. Agora há que desligar do futebol", reforçou o treinador do Real Madrid.

Hazard foi alvo de pergunta. "Vamos tentar com todos, sobretudo os que cuidam fisicamente dos jogadores, para que não tenha queixas. Teve um pouco de queixas após disputar os jogos e tomara que a parada de agora sirva para se recuperar totalemente para jogar a Champions", respondeu.



Jović também teve questionamento específico. "É jovem e tem talento, mas foi uma temporada complicada pelas lesões e pelas coisas que lhe aconteceram. Há que confiar nele. Já veremos no próximo ano", comentou Zidane.

Com pouco espaço no time, Bale e James tiveram a situação questionada. "A situação muda sempre. Sabem o que aconteceu com James e com Bale foi uma decisão técnica. Nada mais", concluiu o treinador do Real Madrid.