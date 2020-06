Zidane confirma substituições por problemas físicos

Zidane explicou que várias mudanças tiveram que ocorrer devido a problemas físicos. Um deles foi Carvajal, que saiu com o tornozelo lesionado, e o outro Hazard, com um golpe sofrido na partida.

"Carvajal torceu o tornozelo e Sergio Ramos sentiu desconforto", disse o técnico do Real Madrid, que reconheceu que sua equipe relaxou no segundo tempo diante do Eibar.

Sobre Hazard, o técnico disse que "sua mudança não estava planejada". "Sabia-se que ele não teria ritmo se jogasse o jogo inteiro, mas jogou bem durante uma hora. Acertaram um golpe forte e foi um susto, mas é futebol. No intervalo, ele disse que estava bem e ficou feliz por não ter receio apesar do golpe", acrescentou o francês.

Além disso, ao longo da partida, Marcelo foi visto conversando com a equipe médica demonstrando estar com algum tipo de desconforto. No entanto, o brasileiro não precisou ser substituído.

Zidane falou da carga de jogos: "O calendário é o que é. Temos um bom grupo e o que aconteceu com Carvajal e Marcelo é normal. O bom é que podemos fazer cinco substituições".

Outro nome citado foi o de Bale, que entrou no segundo tempo. "Todos os jogadores são importantes. Sempre acontece a mesma coisa, contarei com todos eles. Temos dez jogos restantes e, depois, na Liga dos Campeões, precisarei de todos", acrescentou.

Um dos jogadores que não atuaram foi Asensio, mas o francês não está preocupado. "Estamos muito satisfeitos por tê-lo novamente à nossa disposição e eu o usarei. Ele não pôde, mas há mais jogos", explicou.