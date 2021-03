Zidane confirma lista com quatro retornos

O Real Madrid volta a campo nessa segunda-feira, quando recebe a Real Sociedad pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo está marcado para as 17h (de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

O time 'merengue' chega ao confronto podendo igualar os pontos do líder. Com 24 jogos disputados, o Real Madrid ocupa o terceiro lugar e soma 52 pontos, um a menos que o Barcelona (25 jogos disputados) e três atrás do Atlético de Madrid (23 jogos disputados).

Zidane divulgou a lista de atletas convocados e confirmou quatro retornos importantes. Rodrygo, Valverde, Marcelo e Odriozola treinaram com os companheiros pelo segundo dia seguido e voltam a estar disponíveis.

Hazard, Benzema e Militão seguem em tratamento e têm volta esperada para o dérbi contra o Atlético em 7 de março, segundo o jornal 'AS'. Dani Carvajal e Sergio Ramos trabalharam apenas na academia e ainda aguardam a recuperação completa de seus problemas físicos.

Os convocados do Real Madrid

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube

Defensores: R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, F. Mendy e Chust

Meias: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco e Arribas

Atacantes: Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano, Rodrygo e Hugo Duro