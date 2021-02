Zidane olha com mais atenção para os jovens

Zidane retornou aos trabalhos nessa terça-feira após cumprir quarentena. O técnico do Real Madrid já comanda as atividades do time para enfrentar o Huesca no próximo sábado com o objetivo de reduzir a distância de dez pontos para o líder Atlético de Madrid.

Sem contratações no mercado encerrado nesta semana, o clube chegará à próxima janela de transferências completando dois anos sem novos atletas. Com isso, o francês tende a dar mais chances aos jovens das categorias de base do clube, como destaca o jornal 'Sport'.

Após possibilitar as estreias de Sergio Arribas (contra o Mönchengladbach na Champions), Marvin Park (diante da Real Sociedad pela Liga) e Víctor Chust (contra o Alcoyano na Copa do Rei), o treinador vem observando outras promessas.

Hugo Duro, goleador com o 'Castilla', soma cinco gols em oito jogos e é um dos nomes que podem receber minutos nas próximas partidas. Outro jogador que se destaca na base é Antonio Blanco, meia de 20 anos que foi relacionado nos três últimos confrontos e está próximo de entrar em campo pela primeira vez.