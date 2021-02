Zidane define lista sem Militão, Odriozola nem Kroos

O Real Madrid se prepara pensando no primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Espanhol. O adversário dessa terça-feira é o Getafe, que visita o estádio Alfredo Di Stéfano a partir das 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

O técnico Zidane comandou os trabalhos desta segunda-feira com diversas ausências. Rodrygo, Carvajal e Valverde alternaram atividades internas e no gramado, enquanto Lucas Vázquez, Odriozola, Militão e Hazard treinaram dentro das instalações. Operado no sábado, capitão Sergio Ramos segue sendo desfalque.

Isco foi a boa notícia entre os 19 nomes escolhidos pelo treinador. Em relação ao último jogo, Odriozola (lesionado) e Kroos (suspenso) são as novidades negativas. Militão ficou de fora da partida do fim de semana por suspensão e permanece sendo desfalque devido a problemas físicos.

Estes são os relacionados do Real Madrid: Courtois, Lunin, Altube; Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Chust, Miguel; Modric, Casemiro, Isco, Marvin, Arribas, Blanco; Benzema, Asensio, Vinicius e Mariano.