Zidane deixa Bale na Espanha e leva Ramos apesar de sua sanção

Zinedine Zidane novamente deixa Gareth Bale de fora. O galês não entrou na lista de 24 jogadores (com um asterisco) que o técnico do Real Madrid escolheu para enfrentar o jogo nesta sexta-feira contra o Manchester City (21:00) na partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões.

O potna é um dos ausentes, juntamente com outros dois jogadores da primeira equipe que não contam, como James Rodríguez e Mariano. Por outro lado, os jovens do time B, Altube e Javi Hernández entram para completar uma convocatória onde Sergio Ramos está.

E é que o asterisco é do capitão, como o próprio clube indica em sua imagem divulgada. Embora ele esteja sancionado e não possa jogar, Ramos pediu para viajar com a equipe para Manchester para contribuir com seu grão de areia de fora do campo.

Finalmente, e apesar de seus aborrecimentos recorrentes, há também Eden Hazard. O belga está treinando e nesta quarta-feira ele completou a sessão da manhã, mas seu tornozelo continua sendo um problema que o impediu de ser 100%.

O Real Madrid planeja sair nesta quinta-feira por volta das 10:00 para o Manchester. Lá ele treinará no Etihad Stadium por volta das 20:00 e permanecerá isolado no luxuoso hotel The Lowry, onde José Mourinho viveu durante seu tempo como treinador do United.

Esta é a convocação de 24 jogadores para o Manchester City-Real Madrid para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões:

Courtois, Areola, Altube; Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Javi Hernández; Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, Isco; Hazard, Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Vinicius e Rodrygo.