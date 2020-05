Zidane deu fim de semana de folga ao grupo

Em 11 de junho, a LaLiga retorna. É oficial. E o Real Madrid está se preparando para esse momento.

Depois de saber a data exata do retorno, Zidane decidiu dar descanso ao time. Neste fim de semana, não haverá treinamento.

Os jogadores do Real Madrid, até agora, só tiveram os dois últimos domingos de folga. Agora, terão o fim de semana inteiro.

A partir de 1º de junho, a próxima segunda-feira, começará a parte mais intensa, quando os clubes poderão treinar com todo seus grupos reunidos.

O Eibar será o primeiro adversário do clube após o intervalo exigido pela Covid-19. A equipe espera voltar com força para tirar a vantagem do Barcelona na liderança.