Zidane diz que Real não merecia perder para o Shakhtar

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, falou com a imprensa após a derrota por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk e segundo o francês a sua equipe merecia a vitória.

“Tenho força e vou dar tudo, como sempre. Os jogadores também, como fizeram hoje. No outro dia em LaLiga acho que não merecíamos ganhar porque não fizemos um bom jogo, mas hoje sim que merecíamos. Temos que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Quando atravessamos uma má série não há outro remédio senão nos ajudar entre todos e pensar no próximo jogo, que é importante para nós também”, disse o treinador.

Confira no vídeo acim ao que disse Zinedine Zidane após a derrota para o Shakhtar!