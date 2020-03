Zidane e Kroos, mais distantes do que nunca?

A suplência de Toni Kroos contra o Manchester City foi muito estranha. O alemão, cérebro do Real Madrid, não teve minutos em um dos jogos mais importantes da temporada.

De acordo com os jornais 'AS' e 'Mundo Deportivo' a relação entre o meia e Zinedine Zidane não atravessa o seu melhor momento. Tudo teria sido originado na partida contra o Atlético de Madrid no dia 1 de fevereiro.

O jogador teria rebatido algumas questões táticas no primeiro tempo e, na volta do intervalo, Kroos ficou no banco, dando lugar a Vinicius.

No entanto, mesmo tendo pedido desculpas, Kroos parece ter perdido a confiança do treinador nas últimas partidas. Contra o City não jogou e diante Barcelona e Betis não ficou os 90 minutos.

A verdade é que Toni é o jogador mais em forma do Real Madrid na temporada, e Zidane deveria considerar isso.