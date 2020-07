Zidane e o engenhoso 'racionamento' de Luka Modric

Modric vinha de jogar praticamente tudo nos últimos anos com o Real Madrid. Já em um condicionamento físico abaixo do nível mais alto, o croata tem sabido se adaptar e aceitar o papel que Zidane lhe deu nesta temporada.

O assunto parecia mais complicado para ele após a paralisação: uma agenda apertada com jogos a cada poucos dias. Um verdadeiro suplício para qualquer jogador de futebol, ainda mais para alguém veterano como o croata.

Mas Zidane conseguiu administrá-lo bem: ele reestreou na LaLiga em 14 de junho contra o Eibar aos 84 minutos e, quatro dias depois, jogou o jogo inteiro contra o Valencia.

Três dias depois, contra a Real Sociedad, ele entrou aos 89 minutos, já que Zidane decidiu que Luka deveria jogar 71 minutos do duelo contra o Mallorca em 24 de junho. Mais uma vez, ele não completou a partida.

Modric não participou novamente até uma semana depois, contra o Getafe (63 minutos). Nos últimos dois jogos do Real, contra o Athletic Bilbao e o Alavés, Modric jogou 160 minutos somando os dois.

Ele continua mantendo a importância esperada no Real Madrid, mas não é mais essencial... e o jogador também agradece por sua atuação. Modric, quando joga, torna-se o canal condutor do time merengue.

Em uma temporada com tantos jogos em tão pouco tempo e com o jogo de volta da Liga dos Campeões ao virar da esquina, é essencial que Zidane saiba como lidar com o desgaste de seus jogadores mais importantes.