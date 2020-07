"Zidane é uma lenda vida do futebol"

Poucas são as pessoas que sabem que Zinedine Zidane chegou a receber aulas de Marcelo Bielsa. Tudo aconteceu no final de 2014, quando 'Zizou' estava no comando do Real Madrid Castila e estava visitando equipes diferentes para aprender sobre suas metodologias.

Em uma dessas viagens, o francês desembarcou em Marselha, sua terra natal, onde Bielsa comandava o Olympique de Marseille. A ideia de Zidane era aprender conceitos de 'Loco', algo que o agora arquiteto da promoção do Leeds United à Premier League lembrou.

Duas LaLiga, três Ligas dos Campeões, duas Supercopa da Espanha, duas Supercopa da Europa e dois Mundial de Clubes foram conquistadas pelo técnico francês à frente do time merengue, mas naquele dia foi Bielsa quem o ensinou.

Naquela época, Zidane já estava brilhando, então Bielsa não hesitou em elogiá-lo: "Ele é uma lenda vida do futebol. Eu o vejo mais como uma estátua do que como um ser vivo".

"Ser escatudo pelo Sr. Zidane é algo inesquecível. Ele estava cada vez mais focado, embora a princípio fosse difícil. Ele exerce um poder inibidor sobre um homem comum. É indescritível", acrescentou Bielsa.