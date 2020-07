Zidane é utilizado para criticar Bielsa

O Leeds United está em festa. De casa e sem jogar, conseguiu não apenas a promoção para a Premier League, mas também o título de campeão do Championship. E, apesar de tudo, Marcelo Bielsa não escapou às críticas.

"Faz 16 anos que Bielsa conquistou um título, enquanto Zidane vence o campeonato a cada seis meses", disse o ex-técnico Gerardo Pelisso no 'El Show de la Oral'.

As palavras do ex-técnico uruguaio não pararam por aí, e criticou a alegria que a equipe britânica está vivendo. "O Leeds é visto como se fosse campeão do mundo e apenas foi promovido", disse ele.

O Leeds United comemorou a promoção para a Premier League em grande estilo. Eles fizeram isso, além disso, com uma vitória, incluindo um corredor de aplauso ao entrar em campo, contra o Derby County.