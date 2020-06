VÍDEO: Zidane avalia o Real Madrid na vitória sobre o Eibar

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, reconheceu que a equipe caiu de rendimento no segundo tempo da partida contra o Eibar neste domingo. No entanto, o francês tirou uma conclusão positiva da atuação do time, que venceu por 3 a 1.

“Isto é uma coisa completamente diferente do que vivemos antes. Temos que nos adaptar e é verdade que nós começamos muito bem o jogo, mas foi difícil na segunda parte. Estamos bem preparados, mas houve um pouco de tudo e não estivemos muito acertados. Guardo a primeira parte porque foi muito boa, muito contundente. É uma vitória importante, são três pontos importantíssimos e agora faltam 10 jogos”, analisou o Zidane.