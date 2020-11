Lanterna do grupo, Zidane espera "final" contra a Inter

Último colocado no grupo B, o Real Madrid recebe a Inter de Milão nessa terça-feira, no estádio Alfredo di Stéfano, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Na véspera da partida, Zinedine Zidane falou com a imprensa e projetou a partida afirmando que é uma final. Uma vitória é fundamental para poder respirar após somar apenas um ponto nas primeiras duas partidas (derrota contra o Shakhtar e empate com o Gladbach).

"Trata-se de um adversário que conhecemos bem. Será um jogo complicado, pois vamos enfrentar uma boa equipe, muito física e que pratica um bom futebol. Vai ser mais um jogo e muito difícil. Vamos encará-lo como se fosse uma final. São três pontos e vamos procurar somá-los", iniciou o francPes.

O técnico do Real Madrid respondeu sobre o momento de Modric. “Não mudou nada em relação a ele, pois sabemos o que representa para para nós e para a equipe. Cada vez que joga, joga bem. Teremos muitos jogos e vamos contar com todos os jogadores. Esse é um problema para qualquer treinador e no caso do Luka o mais difícil é saber quando joga ou não. O Luka é importantíssimo para nós, graças à sua energia e tudo aquilo que fez até agora. Vai trazer esse energia positiva para a equipe", disse Zidane.

Hazard, Asensio e Benzema

“Os jogadores que estão aqui querem sempre ficar ligados à história do clube e isso é bom, pois querem sempre conseguir algo mais e demonstrá-lo. Esses três jogadores são importantes, vão fazer coisas importantes nesta equipe e, aliás, já estão fazendo. Temos um plantel que pode ganhar muitas coisas", destacou o técnico.

“Lá fora fala-se que temos de mudar, mas aqui dentro, e tendo a possibilidade de treinar com eles todos os dias, constata-se que aquilo que mais querem é competir, jogar e ganhar, e isso de fato é muito bom para o treinador que, neste momento, sou eu. Desfruto do dia a dia com os jogadores e vamos conseguir juntos os objetivos, que são muitos este ano", acrescentou.

“Desejamos conquistar tudo o que é possível conquistar, mostrando que temos qualidade e que queremos sempre mais. Todos sabem o tipo de jogador que é o Eden, a qualidade que tem e vamos aproveitar isso. Mas todos os jogadores trabalham arduamente para serem titulares", garantiu Zidane.

Champions equilibrada, o grupo sorteado e Conte

“O futebol em geral está mais equilibrado e não há equipes pequenas. O futebol é um jogo cada vez mais difícil e bonito e, hoje em dia, todos podem ganhar a todos, por isso sempre que vencemos só podemos ficar contentes. No outro dia foi uma final ante o Huesca; amanhã haverá outra. O que queremos é somar os três pontos", disse o francês.

"O ano passado não ganhamos a Champions e isso altera determinadas coisas, mas existirá sempre o objetivo de ganhar. Não tenho dúvidas que na cabeça dos jogadores esta prova tem um grande peso. Vai ser complicado reconquistá-la e há que lutar para o conseguir", projetou.

“É o que é. Resulta de um sorteio. Todos os grupos são muito bons e competitivos, e o nosso não foge à regra. Todos os jogos são difíceis de ganhar e amanhã temos um em casa para ganhar", ponderou Zinedine Zidane.

“Não estamos todos os dias em contato (com Conte) e é verdade que o fizemos quando eu jogava. É normal que tenha optado pela carreira de treinador, não fico supreendido e temos uma boa relação. É um fato que não ligamos um ao outro regularmente. Mas lembro-me que quando me comecei a preparar para ser treinador, visitei a Juventus e estive a conversar com ele. Creio que estive com ele quatro ou cinco anos e a nossa relação é boa", concluiu o treinador do Real Madrid.