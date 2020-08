Zidane deve apostar em ataque sem brasileiros na Champions

Ao que tudo indica, os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior vão começar no banco de reservas a partida do Real Madrid contra o Manchester City, na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Uefa Champions League.

Isso porque o técnico Zinedine Zidane tem ensaiado nos últimos treinamentos um trio de ataque formado por Eden Hazard, Marco Asensio e Karim Benzema para ir em busca da virada na Inglaterra - o jogo de ida, em Madri, terminou com triunfo por 2 a 1 dos Citizens.

O jornal Mundo Deportivo lembra em notícia publicada neste domingo que Zizou é "amigo das surpresas de última hora", mas que desta vez deve apostar "na experiência e no currículo dos jogadores e sobretudo na conexão do francês com o belga", o que deixaria Rodrygo e Vini como opção para o decorrer do duelo decisivo.

A dupla brasileira, vale lembrar, ganhou protagonismo na volta do futebol após a parada pela pandemia e foi importante na arrancada rumo ao título de La Liga, enquanto Hazard sofreu com lesões e chegou a admitir que viveu a pior temporada da carreira.

Quanto a outros brasileiros do elenco, o volante Casemiro tem presença certa na equipe titular. Já na zaga, Éder Militão é o favorito para ficar com a vaga de Sergio Ramos, suspenso por ter sido expulso no jogo de ida. Por fim, na lateral esquerda, Mendy deve ganhar a disputa com Marcelo e sair jogando.