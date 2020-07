Zidane escala Modric e Vinicius contra o Getafe

O Real Madrid precisa manter sua grande campanha desde a volta do futebol espanhol para conseguir manter a liderança na disputa com o Barcelona e levantar a taça da LaLiga.

A equipe de Zidane pode abrir quatro pontos de vantagem no topo da tabela e tem de volta os lesionados Lucas Vázquez e Luka Jovic, que começam o jogo no banco de reservas. Nacho era uma incógnita e ficou de fora.

Por sua vez, o Getafe tenta garantir sua vaga para as competições europeias e ocupa o último lugar que leva à Europa League. A equipe está na sexta colocação com 52 pontos e, faltando seis jogos para o fim do campeonato, vê a zona de classificação para a Champions League a cinco pontos.

O time do técnico Bordalás não poderá contar com alguns jogadores importantes, como Manojlovic e Cabaco. Kenedy e Deyverson também são ausências, mas não devem mais a jogar no que resta de temporada.

As escalações confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Vinicius e Benzema.

Getafe: David Soria, Etxeita, Djené, M. Oliveira, Damián Suárez, Timor, Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Nyom e Mata.