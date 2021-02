Zidane "esquece" Champions e pede foco em jogo contra Real Valladolid

O Real Madrid visita o Valladolid em um duelo muito importante para ambos. O time da capital espanhola tenta diminuir a vantagem do Atleti, enquanto o 'pucela' quer deixar a zona de rebaixamento.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, projetou a partida e cobrou foco total no duelo da Liga e não na Champions League.

"Fizemos uma boa semana, agora temos uma partida e sabemos das dificuldades. O Valladolid precisa de pontos e joga em casa. Queremos fazer uma grande partida, desde o primeiro minuto até o final e sabemos das dificuldades", disse Zidane.

"O estímulo é no dia a dia, treinando e preparando as coisas. Temos a sorte de poder estar aqui e aproveitar a cada dia. Temos duas competições: LaLiga e Champions. Vamos seguir els com tudo até o final da temporada. Se já pensamos no jogo da Champions League, nós estaremos errados. Não acho que os jogadores pensem nisso. Sabemos que temos um jogo da Liga e o mais importante é chegar bem", completou.

