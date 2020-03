Zidane esquece de Areola

Alphonse Areola jogou sua última partida de Liga no dia 30 de novembro. Desde então, o goleiro francês só esteve em campo em mais quatro encontros, um de Champions e três de Copa do Rei.

As boas atuações de Courtois fecharam as portas ao ex-PSG, que poderia encerrar o seu empréstimo sem jogar um minuto mais com a camisa do Real Madrid.

Areola não terminou de convencer nas partidas em que esteve em campo. O galo sofreu mais de um gol por partida e se viu com a melhor versão do companheiro belga.

O Real Madrid, fora da Copa do Rei, não pode permitir mais nenhum tropeço na temporada. Assim, a aventura de Areola no Real poderia ter chegado ao fim.