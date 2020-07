Rodrygo está vivendo um primeiro ano mágico com a camisa do Real Madrid. O jovem brasileiro já acrescentou dois títulos ao seu curriculo.

Um ano de adaptação que se tornou mais fácil graças a Zinedine Zidane, que o acompanhou de perto e toma muito cuidado com o seu desenvolvimento.

"O Zidane está sendo fundamental para minha adaptação. Sempre conversa comigo. Ele me mostra, em vídeos e nos treinos, como posso melhorar no posicionamento, no passe, na finalização. O Zidane me ajuda diariamente com isso", disse a 'ESPN'.

"O Zidane sempre passa confiança para todos, e isso foi fundamental para o time depois da paralisação. Colocar na cabeça que cada jogo era uma final foi um fator determinante para a arrancada. O Zidane teve mérito de colocar isso na nossa cabeça porque, quando o Real Madrid joga uma final, ele sempre cresce", compeltou.