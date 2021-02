Zidane exalta desempenho do Real Madrid em vitória sobre o Valencia. DUGOUT

Confira trechos da entrevista de Zinedine Zidane após a vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Valencia no Estádio Alfredo Di Stéfano, válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol (LaLiga) de 2020/21.