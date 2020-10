As prováveis escalações de Real Madrid e Valladolid

Poucas horas de confirmar nova lesão de Hazard, o Real Madrid e recebe o Valladolid. A partida desta quarta-feira será a primeira da temporada em Valdebebas, onde fica o centro de treinamentos.

Depois de ganhar do Betis no sábado, Zidane incluiu Asensio como novidade na lista de relacionados. Vindo de lesão, o jogador deverá estar entre as opções do banco de reservas. Com lesão no glúteo esquerdo, Kroos está afastado por até 15 dias e é desfalque para o técnico francês.

Sergio González, comandante do Valladolid, contará com praticamente o mesmo time que enfrentou o Celta de Vigo, com destaque para a entrada de Óscar Plano e a presença de Sergi Guardiola no ataque. 'EFE' não descarta que Weissman e Marcos André estejam no ataque.

Confira no vídeo acima trechos da entrevista coletiva de de Zinedine Zidane antes do duelo entre pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Modric; Hazard, Vinicius e Benzema.

Real Valladolid: Roberto Jiménez; Luis Pérez, Javi Sánchez, Bruno, Nacho Martínez; San Emeterio, Kike Pérez; Óscar Plano, Orellana, Toni Villa; e Sergi Guardiola.