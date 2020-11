Técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane falou sobre o confronto diante do Villarreal, evitando lamentar os desfalques que terá para a partida e focando suas atenções em quem estará em campo. Na entrevista, o treinador falou ainda sobre a situação de Sergio Ramos e analisou o calendário extenso, mostrando certo receio com a saúde dos jogadores.