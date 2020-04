Zidane faz importante doação a hospital da Argélia

Zidane, como muitos outros protagonistas da elite nacional e internacional do futebol, está demonstrando nesta crise sua solidariedade com os mais necessitados.

Além de concordar com uma redução de salário junto ao Real Madrid, o técnico francês lembrou-se de sua terra natal, a Argélia, e colaborou com o hospital Wilaya de Bejaia, o local de nascimento de seus pais.

No caso, o francês doou cinco kits de reanimação, respiradores, monitores e outros materiais sanitários para a cidade através da fundação que ele preside com o pai.

Um gesto que ele quis agradecer nas redes sociais e no qual, mais uma vez, mostrou sua faceta mais humana com um país argelino que, devido à sua proximidade com a Europa, está sofrendo significativamente com a pandemia de 1.700 infectados e mais de 200 mortos.