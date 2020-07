Zidane ganha um título a cada 19 jogos

Esse Real Madrid está a caminha de fazer história. O time do Santiago Bernabéu está a ponto de conquistar o título do Campeonato Espanhol, marcado pela pandemia do coronavírus.

Um dos principais responsáveis é Zidane, que encontrou o equilíbrio do time e soube explorar todas virtudes da equipe. Nove vitórias consecutivas dão suporte ao treinador, que pode ganhar outro título nessa quinta-feira.

O treinador galo tentará contra o Villarreal o seu 11º título a frente do Real Madrid, na sua partida número 209 com o conjunto 'merengue'.

Ou seja, em média, Zidane conquista um título a cada 19 jogos. Para se ter uma ideia da magnitude desse dado, Guardiola, o homem que já ganhou tudo, tem uma média de um troféu a cada 22 jogos.

Já tem em sua galeria um título da Liga, duas Supercopas da Espanha, três Champions, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clube.