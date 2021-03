Zidane, garantia de êxito: Liga, Champions ou ambas

Ao longo dos anos, Zinedine Zidane conquistou o respeito de todos os torcedores como treinador do Real Madrid. Muitas vezes criticado, o ex-jogador francês sempre soube como conduzir os 'merengues' aos caminhos dos títulos.

Nessa temporada após um mês de janeiro terrível, as coisas não pareciam ir bem, mas o treinador conseguiu manter a equipe viva na Champions e no Campeonato Espanhol. E levando em consideração o seu histórico, no mínimo uma delas deve terminar no Santiago Bernabéu.

Desde que 'Zizou' assumiu o comando do Real pela primeira vez, a equipe sempre acabou conquistando um dos dois títulos a cada ano. E até mesmo os dois na mesma temporada.

Sua primeira temporada 2015-16, terminou com o Real Madrid conquistando a Champions contra o Atlético de Madrid. Zidane assumiu a equipe no meio da temporada após a demissão de Rafa Benítez. Por muito pouco o francês não faturou também o Campeonato Espanhol daquele ano, perdendo por apenas um ponto.

A temporada 2016-17 foi, sem dúvidas, a melhor do francês como treinador. O conjunto 'merengue' passou por cima dos adversários e, com total merecimento, conquistou LaLiga e outra Champions ao bater a Juventus na final.

Posteriormente, no último ano da sua primeira etapa, Zidane conseguiu outra Champions em uma temporada que parecia que iria terminar em branco para o madridismo.

A volta de 'Zizou' aconteceu em 2018-19 quando reassumiu a equipe no final da temporada, quando o Real já estava eliminado de todas as competições importantes. Na primeira temporada completa da sua segunda etapa, a 2019-20, o francês somou a sua segunda Liga com um espetacular sprint final.

Agora, nessa campanha 2020-21, Zinedine buscará ampliar a sua galeria com grandes títulos.