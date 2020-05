"Zidane lida com o vestiário como ninguém"

Cannavaro, da China, observa seu ex-time, o Real Madrid, evoluir com seu ex-companheiro de equipe Zinedine Zidane no banco. E o italiano se rendeu aos pés do gaulês.

"O melhor jogador com quem já joguei foi Ronaldo, mas também tenho muito respeito por Zidane. Ele tinha muita classe e era um líder em campo. Quando começava a brincar com a bola, ele nos deixava loucos. Ele era um mágico com ela ", garantida na televisão oficial do clube.

Se ele elogiou o jogador Zidane, ele também fez o mesmo com o técnico Zidane: "Seu trabalho é impressionante e isso nunca mais será visto na Liga dos Campeões. As pessoas não deram crédito ao Zidane do Castilla. Eles disseram que ele não poderia treinar o primeiro time. Temos que agradecer a Zidane por cuidar do vestiário do Real como ninguém até agora. Nos momentos mais difíceis, ele sempre fez boas escolhas".

Cannavaro está tentando se destacar como treinador no Guangzhou Evergrande. "Tive a sorte de ter muitos treinadores e poder tirar algo de cada um. Às vezes sou muito exigente como Capello, porque gosto de disciplina, ordem, que uma equipe dê tudo em campo. Mas como Schuster, deixo os garotos para poder viver melhor no vestiário. Peguei coisas boas e removi as ruins", disse ele.

O italiano foi acompanhado por Roberto Carlos, que elogiou o italiano. "Você representou muito para nós: seu jeito de ser, seu jeito de agir. Somos muito gratos por tudo que você fez pelo futebol, você é uma referência. É uma honra ter jogado com você", disse ele.

"Sempre tive muita sorte. Realizei meus sonhos quando criança. Nunca pensei que iria jogar pelo Real Madrid. Desde o primeiro dia em que notei o sentimento, o respeito das pessoas. Os três anos em que vivi em Madri foram os três melhores da minha vida. A pena é que eu vim depois da Copa do Mundo e foi muito difícil me adaptar ao futebol espanhol", ele assinou.