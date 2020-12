Zidane perde Modric e recupera Hazard, Vinicius e Isco

O Real Madrid se prepara pensando no próximo jogo, em casa, contra o Granada, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola começa a rolar no Alfredo di Stéfano a partir das 15h45 (horário de Brasília) / 18h45 (hora portuguesa).

No fim de semana, Zinedine Zidane teve que deixar Vinicius, Hazard e Isco de fora. O brasileiro tinha gastroenterite, enquanto o belga se recuperava de incômodos e Isco tinha problema de tornozelo.

O trio está de volta à lista do treinador francês, que confirmou nesta terça-feira os jogadores relacionados para o jogo. Modric, que saiu de campo com dores contra o Eibar, é ausência.

Após 14 rodadas disputadas, o Real Madrid soma 26 pontos e ocupa o 3º lugar da tabela, com três pontos a menos que o líder Atlético de Madrid. O Granada, por sua vez, é o quinto colocado e soma 21 pontos.

CONVOCADOS DO REAL MADRID:

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube

Defensores: Carvajal, E. Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola e F. Mendy

Meio-campistas: Kroos, Casemiro, Valverde, Ødegaard e Isco

Atacantes: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas V., Jović, Vini Jr., Mariano e Rodrygo